Droni scudo aereo e spaziale | la Commissione Ue presenta il piano della difesa E annuncia spese record | 6.800 miliardi entro il 2035

Droni, scudo-aereo antimissile e lo scudo spaziale. Poi coalizioni di Paesi sulle capacità e una spinta agli investimenti nel mercato unico. Sono questi i punti centrali della Roadmap sulla difesa presentata dalla Commissione europea e dall’Alta Rappresentante Kaja Kallas che ha come obiettivo dichiarato quello aiutare i 27 a colmare le loro carenze militari entro il 2030. Ma “per farlo l’Europa si deve muovere ora “, esordisce la comunicazione congiunta. Nel testo vengono proposti 4 progetti d’importanza strategica (” European Drone Defence Initiative, l’Eastern Flank Watch, l’European Air Shield e il Defence Space Shield”), nonché l’istituzione di coalizioni tra i Paesi – con una capitale a fare da guida – intorno a nove capacità definite come prioritarie (ad esempio i missili e le munizioni ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Droni, scudo aereo e spaziale: la Commissione Ue presenta il piano della difesa. E annuncia spese record: “6.800 miliardi entro il 2035”

