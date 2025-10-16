Droga in un’azienda agricola Sequestrati 1,3 chili di marijuana Proprietario agli arresti domiciliari

Prosegue incessante l’attività della Guardia di finanza di Varese nel contrasto ai traffici illeciti, con un’attenzione particolare alla repressione del traffico e della detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, al termine di approfondimenti investigativi, avviati a seguito di informazioni ricevute, i finanzieri della compagnia di Luino hanno individuato un’azienda agricola situata nei pressi del confine con la Svizzera, caratterizzata da elevati indicatori di rischio sia economico-finanziario sia sotto il profilo della sicurezza pubblica, quindi le Fiamme gialle hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga in un’azienda agricola. Sequestrati 1,3 chili di marijuana. Proprietario agli arresti domiciliari

