Droga e armi nel Ragusano | smantellate le piazze di spaccio 13 arresti
Un'importante operazione dei Carabinieri della compagnia di Modica, coordinata dalla Procura di Ragusa, ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari nei confronti di persone accusate di traffico di droga e detenzione illegale di armi. L'intervento, che ha visto impegnati circa 60 militari, è stato supportato da unità cinofile ed elicotteri, permettendo di smantellare diverse piazze di spaccio attive tra Pozzallo e Ispica, località note anche per essere i luoghi del celebre "Commissario Montalbano" creato da Andrea Camilleri.
