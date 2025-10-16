Droga e armi anche nella città di Montalbano 13 arresti tra Ispica e Pozzallo

Nel Ragusano è in corso un’operazione dei carabinieri della compagnia di Modica, coordinata dalla Procura del capoluogo Ibleo, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per traffico di droga e detenzione di armi. L’operazione, che coinvolge 60 militari con il supporto di un elicottero e di unità cinofile, ha portato allo smantellamento di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Droga e armi anche nella città di Montalbano, 13 arresti tra Ispica e Pozzallo

