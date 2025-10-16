Droga al valico di Como Brogeda | arrestato l’ucraino che doveva solo rinnovare il passaporto

Como, 15 ottobre 2025 – È giunto al valico di Brogeda  al volante di un’auto con targa tedesca. Gli agenti di confine si sono subito accorti che durante i normali controlli di routine l’autista, un cittadino di nazionalità ucraina, mostrava evidenti e ingiustificati segni di nervosismo nel rispondere alle domande di rito poste dai finanzieri in ordine alla provenienza e al motivo del viaggio. La scusa. A quelle domande l’ucraino ha risposto di dover rientrare in Italia, e nello specifico a Milano, per il rinnovo del passaporto. in Eppure senza dare indicazioni circa il luogo dove si sarebbe dovuto recare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

