Droga ai colloqui in carcere | arrestata la sorella di un detenuto

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo tentativo di introdurre droga all’interno del carcere di Ariano Irpino è stato sventato dalla Polizia Penitenziaria. A darne notizia è Sorice Pellegrino Stefano, responsabile della Segreteria GAU UILPA Polizia Penitenziaria del Tricolle. Secondo quanto riferito, nella mattinata di ieri gli agenti in servizio, con il supporto dell’unità cinofila proveniente da Benevento, hanno rinvenuto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, presumibilmente hashish e cocaina, abilmente nascosti nel doppio fondo di una busta di plastica rigida utilizzata per trasportare generi di conforto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga ai colloqui in carcere: arrestata la sorella di un detenuto

