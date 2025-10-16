Dritto e Rovescio stasera 16 ottobre su Rete 4 | Matteo Renzi ospite di Paolo Del Debbio tra geopolitica economia e pro-Pal

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 16 ottobre, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, in prima serata su Rete 4. Ospite principale Matteo Renzi, con cui si discuterà di Medioriente, ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale e manovra economica ormai alle porte. Indice. Dritto E Rovescio, anticipazioni 16 ottobre 2025: Medioriente, Italia e manovra economica. Focus: pace a Gaza e movimento pro-Palestina. Ospiti del 16 ottobre 2025. Quando e dove vederlo. FAQ Dritto E Rovescio, anticipazioni 16 ottobre 2025. Dritto E Rovescio, anticipazioni 16 ottobre 2025: Medioriente, Italia e manovra economica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Dritto e Rovescio, stasera 16 ottobre su Rete 4: Matteo Renzi ospite di Paolo Del Debbio tra geopolitica, economia e pro-Pal

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Silvia SARDONE, Vicesegretario federale - Europarlamentare Lega > GIOVEDÌ 16 OTTOBRE ore 22:40 a "Dritto e Rovescio" (Rete 4) Streaming: https://mediaset.it/rete4/ | Tw: @Drittorovescio_ #drittoerovescio - X Vai su X

È accaduto ieri sera a Dritto e Rovescio. Matteo Salvini, ai limiti del delirio, ha deciso di dedicare quasi un’intera puntata a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i Territori palestinesi. Queste le sue perle: “Spero che Francesca Albanese abbia il - facebook.com Vai su Facebook

Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 16 ottobre - Si rinnova l'appuntamento settimanale con Dritto e Rovesci o, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda stasera su Rete 4 alle 21. Riporta corrieredellumbria.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Renzi sul ruolo dell'Italia in Medioriente e la prossima Manovra - Oggi 16 ottobre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Si legge su affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, Matteo Renzi ospite di Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio torna in prima serata su Rete 4. Segnala davidemaggio.it