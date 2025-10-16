Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 16 ottobre 2025

. Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata sarà Matteo Renzi, con il quale si affronteranno i principali temi di geopolitica, a partire dal Medioriente e dal ruolo dell’Italia nello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

