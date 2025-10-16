Dramma in un campo muore travolto dal suo trattore

Scansano (Grosseto), 16 ottobre 2025 – Dramma in un campo privato dove nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, è morto un uomo finito sotto il suo trattore che si è ribaltato. E’ successo nella frazione di Montorgiali a Scansano.  Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sul posto, oltre al personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, i carabinieri di Scansano che dovranno ricostruire con la dinamica dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

