Dramma al Rione Ferrovia | 59enne trovato senza vita
Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma questa notte al Rione Ferrovia per un decesso avvenuto probabilmente in maniera naturale di un 59enne in strada. A nulla sono valsi i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto a seguito di una segnalazione. L’uomo è stato rinvenuto ormai privo di vita. In un primo momento si era pensato che il 59enne fosse stato vittima di un investimento ma sembrerebbe da escludere questa possibilità anche se i motivi della dinamica del decesso sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale. Si è propensi a credere che la morte possa essere stata dovuta ad un malore o un infarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Un attimo che poteva trasformarsi in dramma. Sabato sera, 27 settembre 2025, poco dopo le 20.00, nel rione di San Giacomo a Trieste, un automobilista ha rischiato di investire una bambina che ha attraversato all’improvviso l’incrocio tra via Concordia e via V - facebook.com Vai su Facebook