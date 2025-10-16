Dramma al Rione Ferrovia | 59enne trovato senza vita

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma questa notte al Rione Ferrovia per un decesso avvenuto probabilmente in maniera naturale di un 59enne in strada. A nulla sono valsi i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto a seguito di una segnalazione. L’uomo è stato rinvenuto ormai privo di vita. In un primo momento si era pensato che il 59enne fosse stato vittima di un investimento ma sembrerebbe da escludere questa possibilità anche se i motivi della dinamica del decesso sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale. Si è propensi a credere che la morte possa essere stata dovuta ad un malore o un infarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

