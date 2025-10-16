In anteprima assoluta alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, Sergio Bonelli Editore presenterà Dragonero: il risveglio del potente, romanzo fantasy scritto del co-creatore della serie, Luca Enoch. In vista del ritorno in libreria, questa edizione è stata completamente rinnovata per riavvicinare lettori vecchi e nuovi a uno dei romanzi più acclamati della saga. Cover de Il risveglio del potente – ©Sergio Bonelli Editore A introdurre l’opera sarà una spettacolare illustrazione di Alberto Dal Lago, visibile in anteprima. Le illustrazioni interne al volume, invece, sono di Ludovica Ceregatti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dragonero: il risveglio del potente torna a Lucca Comics & Games 2025