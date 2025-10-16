Dragonero – I Paladini cosa succede nella prima stagione?

Dopo le avventure vissute tra campagne mercenarie, guerre devastanti e minacce demoniache, Dragonero, il fantasy di Sergio Bonelli Editore, è approdato anche nel mondo nell’animazione, con Dragonero – I Paladini. Una declinazione del personaggio creato da Stefano Vietti e Luca Enoch che torna nuovamente a rivolgersi al pubblico adolescente. Con Dragonero – I Paladini, la Sergio Bonelli Entertainment ha ribadito l’anima crossmediale del pantheon eroico dell’editore milanese, mettendo in mostra la capacità di rivolgersi a diversi pubblici. L’esordio cinematografico di Dampyr ha stuzzicato gli appassionati di horror, in attesa di altri progetti in questa direzione, mentre Dragonero – I Paladini ha evidenziato non solo l’adattabilità dell’Erondàr come ambientazione, ma anche l’approccio con cui Sergio Bonelli Entertainment affronta questa sfida. 🔗 Leggi su Screenworld.it

