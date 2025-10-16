Down le sue paure – una storia di coraggio ascolto e amore a Piossasco

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un tempo in cui la diversità è ancora spesso fonte di pregiudizi o incertezze, il teatro diventa un luogo prezioso per fermarsi, ascoltare e comprendere. Down, le sue paure invita a guardare la disabilità con occhi nuovi, come occasione di incontro, crescita e amore reciproco.Scritto e diretto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Tutte le notizie aggiornate su «Down (le sue paure)» del Collettivo Clochart - tutte le notizie su «Down (le sue paure)» del Collettivo Clochart aggiornate in tempo reale dalla redazione Keyword:«Down (le sue paure)» del Collettivo Clochart ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Leverano, al Teatro comunale il collettivo Clochart porta in scena «Down (le sue paure)» - Sabato 5 aprile al Teatro Comunale di Leverano con «Down (le sue paure)» del Collettivo Clochart prosegue la stagione «Per un teatro umano». Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Down Sue Paure 8211