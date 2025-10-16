Dovevamo perdere e non andare al Mondiale? E ci mandavamo proprio loro? | la risposta di Gravina dopo Italia-Israele

“Dovevamo perdere e subire una penalizzazione e non andare al Mondiale? E mandavamo ai mondiali proprio Israele, la squadra che non vogliono che partecipi?”. Di Italia-Israele – finita 3-0, con gli azzurri che hanno ottenuto l’aritmetica certezza dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 – se ne è parlato tanto prima, durante e adesso anche dopo, a distanza di giorni. A tornare sull’argomento è stato Gabriele Gravina, presidente della Figc, al termine del consiglio federale di oggi. Una partita della quale si è parlato anche a distanza di mesi, giocata poi in una Udine blindata, in un clima surreale, con pochissima gente allo stadio (meno della metà della capienza totale) e con più persone all’esterno che sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dovevamo perdere e non andare al Mondiale? E ci mandavamo proprio loro?”: la risposta di Gravina dopo Italia-Israele

