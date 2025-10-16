Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 | orario finale programma streaming

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La finale dei sogni adesso è (di nuovo) realtà anche in occasione del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del faraonico torneo esibizione in corso di svolgimento sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Il vincitore della kermesse si aggiudicherà un montepremi da urlo, che ammonta a 6 milioni di dollari. Il numero uno ed il numero due al mondo tornano dunque a sfidarsi, anche se in un incontro non ufficiale, per la prima volta dallo scorso 7 settembre quando lo spagnolo si impose abbastanza nettamente per 6-2 3-6 6-1 6-4 nella finale degli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025: orario finale, programma, streaming

