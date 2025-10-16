Dove vedere in tv Paolini-Bencic WTA Ningbo 2025 | orario programma streaming

Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic ai quarti di finale del torneo WTA 500 di Ningbo. Dopo aver regolato l’ostica russa Veronika Kudermentova in due set sul cemento della località cinese, la tennista italiana se la dovrà vedere con l’insidiosa svizzera in un match importante nella corsa verso la qualificazione alla WTA Finals. La fuoriclasse toscana è impegnata in un duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina, che potrebbe anche affrontare in un’eventuale semifinale. La numero 8 del mondo incrocerà la racchetta con la numero 14 del ranking WTA e la 29enne è sotto per 1-2 nei precedenti con la 28enne: l’azzurra ha vinto qualche mese fa in United Cup, mentre perse contro l’elvetica in BJK Cup nel 2022 e a Las Vegas nel 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Bencic, WTA Ningbo 2025: orario, programma, streaming

