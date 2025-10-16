Dove vedere in tv oggi Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 | orari semifinali e streaming

Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz saranno le semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Jannik Sinner ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è così meritato il confronto contro Novak Djokovic, che ha usufruito di un bye dall’alto dei 24 Slam conquistati in carriera. Lo statunitense Taylor Fritz ha annichilito il tedesco Alexander Zverev e ha guadagnato il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (NON PRIMA DELLE 20.00) L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

