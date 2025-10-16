Dove vedere in tv oggi Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 | orari semifinali e streaming

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz saranno le semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Jannik Sinner ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è così meritato il confronto contro Novak Djokovic, che ha usufruito di un bye dall’alto dei 24 Slam conquistati in carriera. Lo statunitense Taylor Fritz ha annichilito il tedesco Alexander Zverev e ha guadagnato il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (NON PRIMA DELLE 20.00) L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv oggi sinner djokovic e alcaraz fritz six kings slam 2025 orari semifinali e streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz, Six Kings Slam 2025: orari semifinali e streaming

Approfondisci con queste news

vedere tv oggi sinnerSinner-Djokovic oggi in semifinale al Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi, giovedì 16 ottobre, nelle semifinali del Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione in programma ... Riporta fanpage.it

vedere tv oggi sinnerDove vedere in tv Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di ... oasport.it scrive

vedere tv oggi sinnerSinner-Tsitsipas, orario e dove vedere in tv e streaming il Six Kings Slam -  In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Oggi Sinner