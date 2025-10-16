Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard ATP Bruxelles 2025 | orario programma streaming
Lorenzo Musetti si appresta a tornare in campo venerdì 17 ottobre per sfidare Giovanni Mpetshi Perricard nei quarti di finale dell’ ATP 250 di Bruxelles 2025. All’indomani della vittoria in due set all’esordio nel torneo sul tedesco Yannick Hanfmann, il tennista toscano si metterà nuovamente alla prova contro il big server francese sul veloce indoor della capitale belga. Musetti, numero 1 del seeding, mette nel mirino il pass per la semifinale e la possibilità di incamerare punti pesanti nel ranking in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. L’azzurro parte con i favori del pronostico contro Mpetshi Perricard, avversario scomodo che ha però sempre battuto nei quattro scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore, anche se questo sarà il primo testa a testa in condizioni indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
