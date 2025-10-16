Dove vedere in tv Musetti-Hanfmann oggi ATP Bruxelles 2025 | orario programma partite precedenti streaming
Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Yannick Hanfmann agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Bruxelles. Il tennista italiano, reduce dalla sconfitta rimediata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si troverà di fronte un ostacolo insidioso in occasione del suo debutto sul cemento della capitale belga. Si tratta di una sfida importante per raccogliere punti nella rincorsa alla qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN NON PRIMA DELLE 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner-Altmaier oggi a Shangai: a che ora e dove vedere la diretta. In campo anche Musetti, Darderi e Arnaldi - X Vai su X
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Yannick Hanfmann agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Bruxelles. Riporta oasport.it
Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, migliori quote e scommesse Tennis ATP Bruxelles, 16° di finale. Da betitaliaweb.it
Musetti-Auger Aliassime all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, in una partita che può essere determinante anche in ottica Finals. Si legge su sport.sky.it