Dove vedere in tv la Veneto Classic 2025 | orari partenza e arrivo programma streaming

Siamo ormai in vista del traguardo finale di un’annata tanto lunga quanto entusiasmante. È il momento di vivere l’ultimo atto ufficiale per la stagione del grande ciclismo sul suolo italiano. Si corre domenica 19, con partenza da Soave e arrivo a Bassano del Grappa dopo 180,6 chilometri, la Veneto Classic 2025. Le squadre partecipanti, ai nastri di partenza della gara ci saranno sette formazioni appartenenti al circuito World Tour, si sfidano, nel contesto di un tracciato impegnativo, per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al danese Magnus Cort, vincitore dell’edizione 2024 davanti al francese Romain Gregoire e al belga Xandro Meurisse. 🔗 Leggi su Oasport.it

