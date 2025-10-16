Dove vedere in tv la Veneto Classic 2025 | orari partenza e arrivo programma streaming
Siamo ormai in vista del traguardo finale di un’annata tanto lunga quanto entusiasmante. È il momento di vivere l’ultimo atto ufficiale per la stagione del grande ciclismo sul suolo italiano. Si corre domenica 19, con partenza da Soave e arrivo a Bassano del Grappa dopo 180,6 chilometri, la Veneto Classic 2025. Le squadre partecipanti, ai nastri di partenza della gara ci saranno sette formazioni appartenenti al circuito World Tour, si sfidano, nel contesto di un tracciato impegnativo, per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al danese Magnus Cort, vincitore dell’edizione 2024 davanti al francese Romain Gregoire e al belga Xandro Meurisse. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dove vedere il Giro del Veneto 2025 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube - X Vai su X
Oggi su Corriere del Veneto la mostra alla Black Light Gallery che vede protagonisti Ettore Greco e Ugo Carmeni. Da vedere. - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Veneto Classic 2025: orari partenza e arrivo, programma, streaming - Siamo ormai in vista del traguardo finale di un'annata tanto lunga quanto entusiasmante. Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming - Dopo l'appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. Lo riporta oasport.it