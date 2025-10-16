Dove vedere in tv Conegliano-Milano Supercoppa volley femminile 2025 | orario programma streaming

Conegliano e Milano si affronteranno per la conquista della Supercoppa Italiana di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre (ore 17.30), sarà Trieste a ospitare il match che metterà in palio il primo trofeo della stagione. La corazzata veneta, che si presenta da Campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia, andrà a caccia dell’ottavo trionfo consecutivo (nonché nono della propria storia), mentre le meneghine, sconfitte nella finale scudetto, proveranno a scrivere il loro nome nell’albo d’oro per la prima volta. Le Pantere hanno sconfitto la formazione lombarda negli ultimi due appuntamenti che valevano la Supercoppa Italiana: 3-1 a Livorno nel 2023 e 3-2 a Roma nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

