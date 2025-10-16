Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller oggi ATP Stoccolma 2025 | orario programma partite precedenti streaming
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6-3, 6-4 contro i padroni di casa GreveliusHeinonen sul cemento della capitale svedese. Gli azzurri, reduci da un momento agonisticamente poco brillante, hanno rialzato la testa e si sono meritati la qualificazione ai quarti di finale, dove incroceranno la coppia composta dal serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Muller. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 12.00) Le teste di serie numero 1 del tabellone sfideranno due rivali decisamente insidiosi, reduci dal successo per 6-4, 7-6(4) ottenuto contro BopannaGriekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 15-10 -ALMATY ORE 11:30 Cobolli vs Hijikata -BRUXELLES ORE 13:00 Cinà vs Dzumhur ORE 13:30 Arnaldi vs Hanfmann -STOCCOLMA ORE 14:00 Sonego vs Fery ORE 18:00 doppio Bolelli-Vavasso - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6- oasport.it scrive
Dove vedere in tv oggi Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, streaming - Dopo l'eliminazione al secondo turno degli US Open e le sconfitte rimediate all'esordio tra il torneo ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, ... oasport.it scrive
Bolelli e Vavassori a Stoccolma: riparte la sfida a distanza per Torino - Potrebbe essere questo il mood di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che riprendono la corsa per un posto alle Nitto ... Lo riporta sport.tiscali.it