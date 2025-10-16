Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6-3, 6-4 contro i padroni di casa GreveliusHeinonen sul cemento della capitale svedese. Gli azzurri, reduci da un momento agonisticamente poco brillante, hanno rialzato la testa e si sono meritati la qualificazione ai quarti di finale, dove incroceranno la coppia composta dal serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Muller. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 12.00) Le teste di serie numero 1 del tabellone sfideranno due rivali decisamente insidiosi, reduci dal successo per 6-4, 7-6(4) ottenuto contro BopannaGriekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller oggi, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming