Matteo Berrettini affronterà il francese Ugo Humbert agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Il tennista italiano, che all’esordio sul cemento della capitale svedese ha avuto la meglio nel derby con Giulio Zeppieri, si troverà di fronte un ostacolo di elevata qualità tecnica: si preannuncia una partita ostica ed esigente, che ci dirà davvero molto sul reale stato di forma del romano. Se dovesse riuscire a prevalere contro la testa di serie numero 4 del tabellone, allora i segnali sarebbero decisamente promettenti. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT (2° MATCH DALLE 14.00) Il 29enne, numero 61 del ranking ATP, incrocerà la racchetta con il 27enne, numero 25 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Berrettini-Humbert oggi, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming