Dottoressa si addormenta in treno mentre rientra dopo il turno | le rubano tutto

Il furto durante il viaggio di rientro. Un episodio spiacevole ha visto protagonista una dottoressa livornese, in servizio presso un ospedale di Firenze, che è stata derubata del proprio zaino mentre tornava a casa sul treno regionale Firenze-Livorno. La donna, stanca dopo una lunga giornata di lavoro, si era addormentata nel vagone, approfittando del viaggio per riposare qualche minuto. Il ladro agisce indisturbato. Secondo la ricostruzione dei fatti, la dottoressa si trovava da sola nello scompartimento quando il ladro ha colpito, portando via lo zaino contenente documenti e oggetti personali.

