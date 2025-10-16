Dory fantasmagorica al centro dell' universo Un libro e un' eroina che non annoia mai
Dory fantasmagorica al centro dell'universo, Abby Hanlon, Terre di Mezzo"Per quanto ne sappiamo, il centro dell'universo non esiste.O forse sei tu?". Dory, meglio conosciuta come Birba, ha un'amica mostro, un fratello e una sorella più grandi Luca e Viola che, qualche volta, giocano con lei.Dory. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
