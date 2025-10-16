Doppio incidente in poche ore | un morto per malore e diversi feriti

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata drammatica, quella di ieri, a Torre Annunziata, dove nel giro di poche ore si sono verificati due distinti incidenti lungo la bretella, uno dei quali purtroppo con esito mortale.Nelle prime ore del mattino, un 50enne ha accusato un improvviso malore mentre era alla guida del suo furgone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

doppio incidente poche oreDoppio incidente sulla A22 a Salorno, morta una meranese di 22 anni - Tre quarti d’ora dopo il primo incidente, in carreggiata nord e sempre nello stesso tratto, si è verificato un altro incidente dalla dinamica simile: questa volta a tamponare è stata un'autovettura, e ... Scrive altoadige.it

doppio incidente poche oreDoppio incidente mortale in A22, morti un uomo di 39 anni e una 22enne di Merano - Il primo incidente poco dopo le 15 in corsia sud tra Salorno e San Michele all'Adige. Scrive rainews.it

Doppio incidente in pochi minuti. Paura al crossodromo di San Savino - Doppio infortunio nella mattina di ieri nel Crossodromo di San Savino in comune di Ripatransone, dove in passato qualche incidente anche serio, c’era già stato. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Incidente Poche Ore