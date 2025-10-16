Dopo un anno di pausa Angelina Mango torna a sorpresa il nuovo album è ‘caramé’

(Adnkronos) – A distanza di un anno dalla pausa dai riflettori, Angelina Mango torna a sorpresa con un nuovo album. "Ho scritto quindici canzoni più una”, dice l'artista presentando 'caramé', apparso oggi su tutte le piattaforme digitali, a un anno e mezzo di distanza da 'poké melodrama', il primo album della cantautrice pubblicato il 31 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dopo un anno di pausa Angelina Mango torna a sorpresa, il nuovo album è 'caramé' - Dopola vittoria di Sanremo 2024 e la partecipazione all'Eurovision con 'La noia', Angelina Mango aveva sospeso il suo tour nell'ottobre 2024 per una laringite. Segnala adnkronos.com

Angelina Mango pubblica il nuovo album a sorpresa: ecco caramé dopo un anno di pausa - Angelina Mango, a un anno dalla lettera in cui annunciava l'annullamento del tour italiano ed europeo, è ritornata a sorpresa con il suo nuovo album dal ... Come scrive fanpage.it

Angelina Mango, l’annuncio a sopresa: torna con un nuovo album - Angelina Mango torna con il nuovo album "Caramè": 16 brani inediti dopo un anno di pausa per motivi di salute. donnaglamour.it scrive