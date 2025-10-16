Dopo sei anni di esorcismi sono libera ho avuto la fortuna di essere seguita da colossi come padre Gabriele Amorth Il diavolo esiste | parla la modella Ania Goledzinowska

Nel 2008 uscì dalla torta di compleanno dell’allora premier Silvio Berlusconi cantando Happy Birthday, echi lontanissimi di Marilyn. Ania Goledzinowska, al tempo, era presente nelle pagine di gossip e nei salotti tv, ed è stata la compagna di Paolo Enrico Beretta, nipote del fondatore di Forza Italia. Poi la modella polacca è sparita, niente più luci dei riflettori a illuminarne il volto. Ha passato sette anni a Medjugorje, in un monastero e racconta la sua storia a Gente: “Sono una donna libera, riconciliata con Dio e con se stessa. Una donna che è sopravvissuta all’inferno. Non devo più dimostrare nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo sei anni di esorcismi sono libera, ho avuto la fortuna di essere seguita da colossi come padre Gabriele Amorth. Il diavolo esiste”: parla la modella Ania Goledzinowska

