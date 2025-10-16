Dopo l’esplosione cesserà l’attività di distribuzione carburanti del deposito Eni di Calenzano
CALENZANO – Il deposito carburanti Eni di Calenzano cesserà definitivamente ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’azienda nel corso di un incontro convocato dalla Prefettura di Firenze per fare il punto sul Piano di emergenza esterna del sito. A renderlo noto è stato il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, che ha espresso soddisfazione per la decisione della società. “Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato Carovani – per la decisione assunta da Eni, che risponde alle richieste dell’amministrazione e della comunità di Calenzano, profondamente segnata dal disastro del 9 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
Le toccanti parole di un carabiniere ferito dopo l'esplosione del casolare con il ricordo del suo comandante che purtroppo ha perso la vita. Una preghiera per lui e un ringraziamento a chi ogni giorno lavora con sacrificio per tutti noi. - facebook.com Vai su Facebook
#Incendio in una baita a #Cesana: uomo ustionato dopo l’esplosione della canna fumaria - X Vai su X