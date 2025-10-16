Dopo l’esplosione cesserà l’attività di distribuzione carburanti del deposito Eni di Calenzano

CALENZANO – Il deposito carburanti Eni di Calenzano cesserà definitivamente ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’azienda nel corso di un incontro convocato dalla Prefettura di Firenze per fare il punto sul Piano di emergenza esterna del sito. A renderlo noto è stato il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, che ha espresso soddisfazione per la decisione della società. “Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato Carovani – per la decisione assunta da Eni, che risponde alle richieste dell’amministrazione e della comunità di Calenzano, profondamente segnata dal disastro del 9 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it