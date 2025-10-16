Dopo la scomparsa lo storione dell' Adriatico è tornato in Romagna | reintrodotti 10 mila esemplari

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumi interrotti da oltre 700 sbarramenti nel bacino del Po, acque inquinate, perdita di habitat e bracconaggio. È questo scenario che ha causato la scomparsa dai fiumi italiani dello storione cobice (Acipenser naccarii), antico pesce del bacino padano, anche conosciuto come storione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

