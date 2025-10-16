Dopo il maxi-incendio ReSo pronto a riaprire per la raccolta alimenti
Il magazzino è pronto, fresco di vernice e ancora per qualche giorno resterà vuoto. Ma intanto è tornato nella disponibilità dell’associazione. La consegna da parte del Comune è avvenuta alla fine della scorsa settimana, entro i termini previsti. "Un’impresa che sembrava impossibile, e invece, se tutto andrà bene, sabato potremo riaprire gli spazi". Tra incredulità e commozione, Marinella Catagni, presidente di Re.So, recupero solidale, conferma la (bella) notizia: dopo l’incendio – con ogni probabilità di origine vandalica – che il 12 giugno aveva coinvolto circa 250 dei 700 metri quadrati del magazzino comunale alla Vela Margherita Hack di Avane mandando in fumo gran parte delle scorte alimentari (per un valore di 10mila euro) stoccate da distribuire alle famiglie bisognose, il cerchio si chiude. 🔗 Leggi su Lanazione.it
