Dopo il carcere arriva la sorveglianza speciale | tre anni di restrizioni per l' autore degli incendi ai negozi per animali
Era stato in carcere per il duplice incendio al Robinson Pet Shop di Forlì. Dopo aver scontato la pena, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza il “piromane”, condannato ad oltre tre anni di reclusione per gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
