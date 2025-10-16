Dopo i danni del vento e 8 mesi di lavori la piscina di Ozzano riapre
Dopo otto lunghi mesi di stop forzato, la piscina comunale di Ozzano dell’Emilia, in via Ettore Nardi, è pronta a riaccogliere i cittadini. L'impianto, lesionato dalle forti raffiche di vento lo scorso gennaio, riaprirà i battenti sabato 18 ottobre. Le attività sportive riprenderanno invece da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
