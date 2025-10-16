Dopo i danni del vento e 8 mesi di lavori la piscina di Ozzano riapre

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto lunghi mesi di stop forzato, la piscina comunale di Ozzano dell’Emilia, in via Ettore Nardi, è pronta a riaccogliere i cittadini. L'impianto, lesionato dalle forti raffiche di vento lo scorso gennaio, riaprirà i battenti sabato 18 ottobre. Le attività sportive riprenderanno invece da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo lo scirocco, pioggia e vento forte. Primi danni - Il vento forte da nord spezza l'insistenza dello scirocco e, come previsto, arriva trasportando ... rainews.it scrive

dopo danni vento 8Maltempo, la conta dei danni: onde alte quattro metri, otto barche affondate - Onde alte quattro metri, forti raffiche di vento e barche affondate: Gallipoli conta i danni dopo il maltempo degli scorsi giorni. Scrive msn.com

dopo danni vento 8Legacoop Romagna, danni per 10 milioni da mareggiata di ieri - Ammontano a circa 10 milioni i danni causati dalla mareggiata di ieri, a seguito del forte vento, sulla costa romagnola. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Danni Vento 8