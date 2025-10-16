Dopo anni di stop la storica Festa della Zucca ritorna a Foiano
Dopo alcuni anni di interruzione, torna nel cuore di Foiano della Chiana la storica Festa della Zucca, uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale, capace di unire agricoltura, tradizione e convivialità. L’evento, promosso dal Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rapito e ritrovato dopo 13 anni, la sua famiglia non lo vuole più ma per il cane Rufus c’è speranza @fulviocerutti @LaStampa - X Vai su X
Andrea Misson muore a 21 anni dopo nove giorni di agonia: fatale l'incidente sul cantiere - facebook.com Vai su Facebook
Dopo anni di stop la storica Festa della Zucca ritorna a Foiano - La manifestazione, nata all'inizio degli anni Duemila, si terrà sabato 25 e domenica 26 ottobre. Come scrive arezzonotizie.it
Ex monastero di Santa Clara: dopo 5 anni di stop riprendono i lavori di recupero - Pavia, 24 settembre 2025 – Dopo cinque anni di stop, riprendono i lavori per il recupero dell’ex monastero di Santa Clara, che ospiterà la nuova sede della biblioteca Bonetta. Riporta ilgiorno.it
Mario Cardinali annuncia lo stop del Vernacoliere: “Mi sento un po’ stanchino” - Con questo lungo comunicato, Mario Cardinali, direttore del Vernacoliere spiega le motivazioni della chiusura ... Secondo livornopress.it