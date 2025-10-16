Dopo 70 anni chiude il Miami Sea Acquarium la prigione di animali famosi come il delfino Flipper e l’orca Lolita

Dopo più di mezzo secolo di attività chiude il Miami Sea Acquarium, la struttura turistica dove avevano vissuto anche animali noti come il delfino Flipper e l'orca Lolita: entrambi simbolo, loro malgrado, delle sofferenze causate da decenni di cattività e sfruttamento per gli spettacoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Dopo i nove anni passati a Parigi alla guida del womenswear Dior – come Fendi di proprietà di Lvmh –, per la stilista romana sessantunenne si tratta di un ritorno “a casa”: Chiuri ha ini - facebook.com Vai su Facebook

Dopo due anni di guerra in #MedioOriente, il #Mediterraneo resta un mosaico di conflitti sospesi. A Napoli, la Conferenza #MED2025, organizzata da ISPI e dal Ministero degli Affari Esteri, prova a immaginare come ricostruire un futuro condiviso. #ISPIDailyFo - X Vai su X

Dopo 70 anni chiude il Miami Sea Acquarium, la prigione di animali famosi come il delfino Flipper e l’orca Lolita - Dopo più di mezzo secolo di attività chiude il Miami Sea Acquarium, la struttura turistica dove avevano vissuto anche animali noti come il delfino Flipper ... Scrive fanpage.it

Vittoria! Il Miami Seaquarium ha chiuso dopo 70 anni di sfruttamento e maltrattamenti, che fine faranno gli animali? - Dopo 70 anni chiude il Miami Seaquarium, parco marino al centro delle polemiche per sfruttamento e maltrattamento degli animali. Si legge su greenme.it

Miami dice addio al parco acquatico Seaquarium dopo 70 anni - Dopo anni di controversie, il Seaquarium di Miami chiude i battenti lasciando spazio a un progetto di riqualificazione dell'area senza mammiferi marini. Secondo ticinonews.ch