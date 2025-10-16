Dopo 70 anni chiude il Miami Sea Acquarium la prigione di animali famosi come il delfino Flipper e l’orca Lolita

Fanpage.it | 16 ott 2025

Dopo più di mezzo secolo di attività chiude il Miami Sea Acquarium, la struttura turistica dove avevano vissuto anche animali noti come il delfino Flipper e l'orca Lolita: entrambi simbolo, loro malgrado, delle sofferenze causate da decenni di cattività e sfruttamento per gli spettacoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

