Dopo 65 anni di irriverenza Il Vernacoliere si ferma | Aspettiamo tempi migliori

Una pagina di storia del giornalismo satirico italiano si appresta a chiudersi. Il Vernacoliere, storico mensile livornese fondato da Mario Cardinali, sospenderà le pubblicazioni dopo il numero di novembre 2025. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore 88enne con un messaggio accorato ai lettori, in cui ha spiegato le ragioni di una decisione sofferta ma inevitabile. “Dopo il numero di novembre Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Nessuno è eterno. Neanche Mario Cardinali”, ha scritto il fondatore in un post su Facebook che ha immediatamente commosso migliaia di affezionati lettori. Cardinali, che ha dedicato sessantacinque anni della sua vita al giornale, ha aggiunto con la consueta ironia: “Arrivato alla soglia dei novant’anni, ci manca ormai un mucchiettino di mesi, grinzosi anche quelli, mi sento francamente un po’ stanchino”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dopo 65 anni di irriverenza, Il Vernacoliere si ferma: “Aspettiamo tempi migliori”

