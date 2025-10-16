Dopo 500 giorni il porto vede la luce | passa la linea Fedriga Consalvo sarà il nuovo presidente
Se da un alto ci sono voluti oltre 500 giorni per trovare il sostituto di Zeno D'Agostino alla guida del porto di Trieste, dall'altro sono passati "solo" dieci giorni dopo la scelta, mai resa pubblica, di Massimiliano Fedriga di indicare Marco Consalvo come nuovo numero uno dello scalo giuliano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
