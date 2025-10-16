Dono Avis e scuola insieme per la solidarietà

Una mattinata all’insegna della cultura del dono e della collaborazione tra volontariato e scuola quella vissuta nell’Auditorium ‘Cesare Cellini’ del Polo Sant’Agostino dove si è svolto il convegno ’Avis: la cultura del dono’, promosso dall’Avis Comunale di Ascoli in collaborazione con l’Istituto Mazzocchi–Umberto I. L’incontro, di carattere scientifico, ha visto la partecipazione di oltre 250 studenti delle classi quarte e quinte dei dieci Istituti Superiori della città, accompagnati dai loro docenti. L’evento ha rappresentato la tappa conclusiva di un importante progetto promosso dall’Avis di Ascoli, destinato a diventare un progetto pilota per l’intera provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

