Donnarumma sicuro | Scudetto? Il Milan è la più attrezzata ecco cosa mi aspetto

Inter News 24 Le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Gianluigi Donnarumma ha parlato a La Stampa della lotta scudetto in Serie A. LA SERIE A DI QUEST’ANNO – «Mi piace, vedo un campionato davvero molto interessante. Sono contento perché si è già capito che molto probabilmente tante squadre lotteranno per lo scudetto, si sta sviluppando un campionato tanto equilibrato. Il Milan sta facendo molto bene con Allegri, il Napoli con Conte si vuole confermare e penso che farà un grandissimo campionato e poi altre 3-4 squadre». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma sicuro: «Scudetto? Il Milan è la più attrezzata, ecco cosa mi aspetto»

