Donnarumma | Scudetto? Milan dalle grandi ambizioni E il Napoli con l’energia e la bravura di Conte

Gianluigi Donnarumma, portiere del City e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: Le parole di Donnarumma. Calcio di rigore: chi vince il campionato? «Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A». Leggi anche: Italia, non è il caso di stappare bottiglie per il 3-0 a Israele, senza Donnarumma saremmo finiti sotto Calcio di rigore bis: chi vede come la più accreditata al successo finale? «Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma: «Scudetto? Milan dalle grandi ambizioni. E il Napoli con l’energia e la bravura di Conte»

