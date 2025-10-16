Donnarumma non ha dubbi | Questa Italia finirà dentro al prossimo campionato del mondo Scudetto? Anche la Juve è da prendere in considerazione

Donnarumma non ha dubbi: «Questa Italia finirà dentro al prossimo campionato del mondo». Poi parla così della corsa scudetto in Serie A. Gianluigi Donnarumma è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Nazionale italiana e del campionato di Serie A, con un accenno anche ai bianconeri. PLAYOFF – « La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi. Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff » SERIE A – « Sì, molto.

