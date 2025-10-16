Donnarumma non ha dubbi | Questa Italia finirà dentro al prossimo campionato del mondo Scudetto? Anche la Juve è da prendere in considerazione

Donnarumma non ha dubbi: «Questa Italia finirà dentro al prossimo campionato del mondo». Poi parla così della corsa scudetto in Serie A. Gianluigi Donnarumma è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Nazionale italiana e del campionato di Serie A, con un accenno anche ai bianconeri. PLAYOFF – « La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi. Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff » SERIE A – « Sì, molto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma non ha dubbi: «Questa Italia finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Scudetto? Anche la Juve è da prendere in considerazione»

Altre letture consigliate

#Donnarumma a La Gazzetta dello Sport: "#Italia ai #Mondiali2026 senza dubbi. Scudetto? Il #Milan ci crede e fa bene perché può farcela" https://calciomercato.com/liste/donnarumma-italia-ai-mondiali-senza-dubbi-scudetto-il-milan-ci-crede-e-fa-bene-perch - X Vai su X

Donnarumma suona la carica dopo la vittoria contro Israele: il capitano azzurro non ha dubbi sulla qualificazione dell’Italia al Mondiale 2026. Voi siete d’accordo con Gigio? - facebook.com Vai su Facebook

Donnarumma non ha dubbi: "Chi è la favorita per lo Scudetto. Terzo Mondiale senza Italia? Non esiste" - 0) e su Gloukh nella ripresa (quando l’Italia era avanti di un solo gol), son ... Lo riporta tuttosport.com

Sicurezza Donnarumma: "L'Italia andrà al Mondiale, il Milan è da scudetto" - Il portiere del Manchester City non ha dubbi su Nazionale e Serie A. msn.com scrive

Donnarumma: «L’Italia andrà al Mondiale, non ho dubbi. Ecco chi vincerà lo Scudetto» - In una lunga intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ Donnarumma ha affrontato diversi temi fra cui anche quello della Nazionale. Scrive calcionews24.com