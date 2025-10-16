Donnarumma | L’Italia andrà al Mondiale non ho dubbi Ecco chi vincerà lo Scudetto

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una lunga intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ Donnarumma ha affrontato diversi temi fra cui anche quello della Nazionale. Tra i migliori in campo in Italia-Israele, protagonista di almeno due grandissime parate sull’1-0, Gigio Donnarumma si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. IL MONDIALE – «La terza volta non accadrà, non può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

donnarumma l8217italia andr224 al mondiale non ho dubbi ecco chi vincer224 lo scudetto

© Calcionews24.com - Donnarumma: «L’Italia andrà al Mondiale, non ho dubbi. Ecco chi vincerà lo Scudetto»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Donnarumma al Manchester City: addio al Psg, è il nuovo portiere di Guardiola. Le cifre dell’operazione - Nell’ultimo giorno di calciomercato arriva quello che si candida a essere uno dei trasferimenti più importanti della sessione estiva a livello europeo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Donnarumma lancia l'Italia: "So che uomo è Gattuso. Su Mondiale, City, Guardiola e l'addio al Psg..." - Gianluigi Donnarumma ha anche raccontato come sono andate le cose con il Psg, apprezzando Luis Enrique per la sua schiettezza: "Lo ringrazio per quello che mi ha dato e non sono deluso perchè ogni ... Riporta tuttosport.com

Donnarumma saluta il Psg con una lettera a ciascun compagno: "Siamo stati un collettivo speciale" - Ai compagni del Psg, comunque, Donnarumma ha detto addio scrivendo una lettera per ciascuno: “Ho cercato di trasmettere tutto il mio essere e il mio amore che provo per loro attraverso le parole, per ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma L8217italia Andr224 Mondiale