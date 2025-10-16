Donnarumma | L’Italia andrà al Mondiale non ho dubbi Ecco chi vincerà lo Scudetto

In una lunga intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ Donnarumma ha affrontato diversi temi fra cui anche quello della Nazionale. Tra i migliori in campo in Italia-Israele, protagonista di almeno due grandissime parate sull’1-0, Gigio Donnarumma si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. IL MONDIALE – «La terza volta non accadrà, non può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Donnarumma: «L’Italia andrà al Mondiale, non ho dubbi. Ecco chi vincerà lo Scudetto»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Donnarumma suona la carica dopo la vittoria contro Israele: il capitano azzurro non ha dubbi sulla qualificazione dell’Italia al Mondiale 2026. Voi siete d’accordo con Gigio? - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Italia: #Donnarumma Superman, #Mancini brilla, #Locatelli faro. #Cambiaso, #Retegui e #Gattuso... - X Vai su X

Donnarumma al Manchester City: addio al Psg, è il nuovo portiere di Guardiola. Le cifre dell’operazione - Nell’ultimo giorno di calciomercato arriva quello che si candida a essere uno dei trasferimenti più importanti della sessione estiva a livello europeo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Donnarumma lancia l'Italia: "So che uomo è Gattuso. Su Mondiale, City, Guardiola e l'addio al Psg..." - Gianluigi Donnarumma ha anche raccontato come sono andate le cose con il Psg, apprezzando Luis Enrique per la sua schiettezza: "Lo ringrazio per quello che mi ha dato e non sono deluso perchè ogni ... Riporta tuttosport.com

Donnarumma saluta il Psg con una lettera a ciascun compagno: "Siamo stati un collettivo speciale" - Ai compagni del Psg, comunque, Donnarumma ha detto addio scrivendo una lettera per ciascuno: “Ho cercato di trasmettere tutto il mio essere e il mio amore che provo per loro attraverso le parole, per ... Scrive gazzetta.it