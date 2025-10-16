Donnarumma | L' Italia andrà al Mondiale Milan da scudetto E quando parla Guardiola

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere azzurro ora al City: "Gattuso te lo senti addosso. In Premier si corre di più, ma non la rende migliore della Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

donnarumma l italia andr224 al mondiale milan da scudetto e quando parla guardiola

© Gazzetta.it - Donnarumma: "L'Italia andrà al Mondiale. Milan da scudetto. E quando parla Guardiola..."

Altre letture consigliate

donnarumma italia andr224 mondialeItalia, Donnarumma: “Sono sicuro che andremo al Mondiale”; Retegui: “Stiamo facendo qualcosa di importante” - Le parole dei protagonisti azzurri al termine della sfida tra Italia e Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Come scrive gianlucadimarzio.com

donnarumma italia andr224 mondialeDonnarumma: Sono certo che andremo al Mondiale - 0 contro Israele a Udine, che ha assicurato all’Italia un posto nei playoff di qualificazione al Mondiale 2026, Gianluigi Donnarumma ha ... Lo riporta stadiosport.it

donnarumma italia andr224 mondialeDonnarumma: «Sono sicuro che andremo al Mondiale» - Le dichiarazioni del portiere della Nazionale e del Manchester City Protagonista con due parate decisive, il portiere e capitano dell’Italia Gianluig ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Italia Andr224 Mondiale