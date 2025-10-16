Gigio Donnarumma, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei cambiamenti portati dal ct Rino Gattuso nella Nazionale italiana. Le dichiarazioni di Donnarumma. Il portiere e capitano dell’ Italia ha dichiarato: «Gattuso te lo senti addosso, è come se stesse dietro di te in ogni istante della partita. Il nostro ct ama il dialogo, parla tanto, ci spiega tutto: ci ha restituito in fretta una fortissima identità collettiva». Donnarumma ha anche rilasciato un commento sul suo nuovo allenatore Pep Guardiola, che lo ha voluto fortemente al Manchester City: «Al City mi sento come a casa anche se è passato poco tempo dal mio trasferimento lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma: «Gattuso te lo senti addosso in ogni istante di partita, ama il dialogo e ci spiega tutto»