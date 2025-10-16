Donna sposata con due mariti denunciata per bigamia

Una donna di origine albanese è stata denunciata per bigamia. Dalle indagini è emerso che era sposata contemporaneamente con due uomini. La signora a Milano nell’2004 convolò a nozze con un cittadino italiano. La loro unione, di fatto, con lo scorrere del tempo è finita. Tuttavia, per la legge i due non si sono mai . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

