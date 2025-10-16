Donna cade dal terrazzo al centro di Napoli morta dopo volo di 20 metri | arrivano polizia e 118

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna cade da terrazzo di un palazzo in vico delle Nocelle a Napoli. Morta dopo volo di 20 metri. Sul posto polizia e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

donna cade terrazzo centroDonna cade dal terrazzo al centro di Napoli, morta dopo volo di 20 metri: arrivano polizia e 118 - Donna cade da terrazza di un palazzo in vico delle Nocelle a Napoli. Si legge su fanpage.it

Cade dal terrazzo e muore, il marito fa causa al cognato e vince: maxi risarcimento - La Spezia, 28 luglio 2025 – Stava stendendo i panni sul terrazzo quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Cade Terrazzo Centro