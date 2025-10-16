Donadoni sicuro | Barella? In costante crescita ecco da cosa si vede Lui regista? Ecco cosa penso
Inter News 24 Donadoni sicuro sulla crescita di Barella. L’ex tecnico, tra le altre, della Nazionale, ha parlato così del centrocampista dell’Inter. Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto sul canale ufficiale della Serie A e ha espresso parole di grande apprezzamento per Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter e punto fermo anche dell’Italia di Gattuso. Il tecnico ha sottolineato la crescita continua del giocatore, capace di mantenere alti standard di rendimento anche con Cristian Chivu in panchina e in una veste tattica parzialmente nuova. SU BARELLA – «Al di là dei numeri, è in costante crescita di convinzione e maturità. 🔗 Leggi su Internews24.com
