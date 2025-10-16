Inter News 24 Donadoni sicuro sulla crescita di Barella. L’ex tecnico, tra le altre, della Nazionale, ha parlato così del centrocampista dell’Inter. Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto sul canale ufficiale della Serie A e ha espresso parole di grande apprezzamento per Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter e punto fermo anche dell’Italia di Gattuso. Il tecnico ha sottolineato la crescita continua del giocatore, capace di mantenere alti standard di rendimento anche con Cristian Chivu in panchina e in una veste tattica parzialmente nuova. SU BARELLA – «Al di là dei numeri, è in costante crescita di convinzione e maturità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Donadoni sicuro: «Barella? In costante crescita, ecco da cosa si vede. Lui regista? Ecco cosa penso»