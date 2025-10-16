Don Marco Billeri segretario del Papa debutto sulla papamobile con Leone
Santa Maria a Monte, 16 ottobre 2025 – Don Marco Billeri ha iniziato ieri la “nuova tappa della sua vocazione al servizio del Vicario di Cristo”, per usare le parole del vescovo Giovanni quando il 27 settembre scorso ha comunicato la notizia alla diocesi che Papa Leone XIV aveva chiamato il presbitero della chiesa sanminiatese per andare in Vaticano a svolgere il compito di suo secondo segretario personale. E come secondo segretario personale di Leone XIV ieri mattina don Marco, nato e cresciuto a Santa Maria a Monte, sacerdote dal 2016, è salito per la prima volta sulla papamobile durante il consueto giro tra i fedeli in piazza San Pietro per l’udienza del mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it
