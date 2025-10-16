Domenica torna la Camminata di San Prospero Tanti i percorsi per grandi e piccini

Domenica dalle 9, con ritrovo e partenza dal Centro Sociale la Fornace di via Cisalpina (zona tribunale), si disputa la 42ª Camminata di San Prospero, competitiva e non, organizzata dall' ASD Podistica Faba (in foto il presidente Nando Ferretti). In realtà la manifestazione si svolge su più tragitti: c'è la semplice "walk" che assieme alle camminate non competitiva e a passo libero si sviluppa sui percorsi di km 2, 5 e 11,5, con iscrizione anche la mattina sul posto. Poi c'è la gara competitiva per assoluti, senior e master con le iscrizioni on line che chiudono oggi, con possibilità successiva in caso di disponibilità dei pettorali.

