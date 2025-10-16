Domenica Terranuova Traiana-Prato Saranno oltre 300 i tifosi lanieri

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, alle 15:00, lo Stadio Comunale “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini sarà teatro della sfida di Serie D – girone E tra Terranuova Traiana e A.C. Prato. Ieri c'è stato un tavolo tecnico in Questura, anche perchè dalla città laniera sono previsti più di 300 tifosi, che saranno collocati nel settore gradinata. Potranno acquistare i biglietti tramite il Bar Pasticceria Tabaccheria Amantea di Prato. I supporter locali potranno invece comprare i tagliandi direttamente al botteghino dello stadio a partire dalle 13:30. Per facilitare l’accesso i tifosi ospiti potranno usufruire del parcheggio nel piazzale Fimer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

